-Beşiktaş ile Bursaspor yarın 86. randevuda İSTANBUL (A.A) - 14.01.2012 - Beşiktaş ile Bursaspor, lig tarihinde yarın 86. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan toplam 85 lig maçından 34'ünü Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazanırken, 35 maç da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 109 golüne, yeşil-beyazlılar 75 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Beşiktaş, son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. -Beşiktaş'ın sahasındaki maçlar- Beşiktaş, sahasında yaptığı lig maçlarında, Bursaspor'a karşı galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 40 maçın 21'ini Beşiktaş, 4'ünü Bursaspor kazanırken, 15 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'daki lig maçlarında Beşiktaş toplam 62, Bursaspor ise 27 gol attı. Bu arada, iki takım arasında 1998-1999 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken karşılaşma, siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve 3-3 bitti. 2007-2008 sezonunda ise yine Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Adana'da yapılan maçı Beşiktaş 3-0 kazandı. -Beşiktaş son 3 maçı da kazandı- Beşiktaş, 1'i hükmen olmak üzere, Bursaspor ile ligde yaptığı son 3 maçı da kazandı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon İstanbul'daki maçı Holosko'nun golüyle 1-0 kazanırken, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, bu sezon ise, 6. dakikada Bangura'nın golüyle 1-0 geriye düştüğü ve Quaresma'nın 78. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı Bursa'daki maçı, 87. dakikada Sivok ve 89. dakikada Holosko'nun golleriyle 2-1 kazanmayı başardı. -Bursaspor tarihi hezimet yaşattı- Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı. 1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı. -Beşiktaş'ın farklı galibiyetleri- Beşiktaş ise, Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı. Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi. -85 maçtan 35'i berabere- Beşiktaş ile Bursaspor takımları arasında ligdeki maçlarda beraberliklerin çokluğu dikkati çekiyor. İki takım arasında geride kalan 85 lig maçından 35'i beraberlikle sonuçlandı. Son 5 randevuda beraberliğin yaşanmadığı Beşiktaş-Bursaspor maçlarından 17'si 0-0, 9'u 2-2, 8'i 1-1, 1'i de 3-3 sona erdi.