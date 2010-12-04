-BEŞİKTAŞ İLE BURSASPOR 83. KEZ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Beşiktaş ile Bursaspor, lig tarihinde yarın 83. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Birinci Lig'de mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan toplam 82 lig maçından 31'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazanırken, 35 maç da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 103 golüne, yeşil-beyazlılar 74 golle karşılık verdi. Geçen sezon yapılan maçları Bursaspor, İstanbul'da 3-2, Bursa'da da 2-1'lik skorlarla kazandı. -BEŞİKTAŞ'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR- Beşiktaş, sahasında yaptığı lig maçlarında, Bursaspor'a karşı galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 39 maçın 20'sini Beşiktaş, 4'ünü Bursaspor kazanırken, 15 maç da berabere sonuçlandı. BJK İnönü Stadı'ndaki lig maçlarında Beşiktaş toplam 61, Bursaspor ise 27 gol attı. Bu arada, iki takım arasında 1998-1999 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken karşılaşma, siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve 3-3 bitti. 2007-2008 sezonunda ise yine Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Adana'da yapılan maçı Beşiktaş 3-0 kazandı. -BEŞİKTAŞ 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR- Beşiktaş, Bursaspor ile ligde yaptığı son 4 maçı da kazanamadı. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda cezası nedeniyle Adana'da oynadığı maçta 3-0 yendiği rakibiyle daha sonra yaptığı 4 maçtan 2'sinde berabere kaldı, son 2'sini ise yitirdi. -BURSASPOR TARİHİ HEZİMET YAŞATTI- Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı. 1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı. -82 MAÇTAN 35'İ BERABERE- Beşiktaş ile Bursaspor takımları arasında ligdeki maçlarda beraberliklerin çokluğu dikkati çekiyor. İki takım arasında geride kalan 82 lig maçından 35'i beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş-Bursaspor maçlarından 17'si 0-0, 9'u 2-2, 8'i 1-1, 1'i de 3-3 sona erdi.