Beşiktaş iddialı...

Beşiktaş Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki sezon için sert agresif ve mücadeleci bir takım oluşturmanın hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni sezonda çok etkili bir takım kuracaklarını ifade eden Karslıoğlu, ''Şubemizden sorumlu olan yönetim kurulu üyemiz Bülent Deriş'in destekleri ile iyi bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Hedeflerimizi uzun vadeye yaydık ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına başladık. Öncelikle takımın kurgusunu düşünüyoruz. Buna göre transferler yapacağız'' dedi.

Agresif ve dinamik bir takım kurmak istediklerini belirten Karslıoğlu, ''Beşiktaş'ın hedefleri her zaman şampiyonluktur. Bunun haricinde bir şey düşünemeyiz. Ancak ligde bütçeleri çok yüksek olan takımlar var. Biz de altyapımızdan yetişen oyuncuları kadromuza katarak onlarla büyük işler yapmayı planlıyoruz. Yeni sezonda taraftarlarımız sert, agresif, mücadeleci, dişli bir takım izleyecekler'' diye konuştu.