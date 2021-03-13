Beşiktaş'ı tutabilene aşk olsun!

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasının açılış karşılaşmasında, önceki yıllarda yenmekte oldukça zorlandığı Medipol Başakşehir'i 3-2 ile geçerek puanını 63'e yükseltti ve Fenerbahçe maçı öncesinde büyük moral kazandı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, aynı ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir galibiyetiyle ligde üst üste 6'ncı galibiyetine ulaştı. Birinci devrede 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu kez 6 maçı kazanarak kendi serisini geliştirmiş oldu.



Son puan kaybını 23'üncü haftada Frapot TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak alan siyah beyazlılar, sonrasında İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir'i yendi. Beşiktaş bu 6 karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde de 3 gol gördü.

İstanbul takımlarına karşı 6. maçı da kazandı

Beşiktaş bu sezon ligde İstanbul takımlarıyla oynadığı 6 maçı da kazanarak bir alanda daha rakiplerine üstünlük kurdu.

Siyah beyazlılar ligin ilk yarısında Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3, Kasımpaşa'yı 3-0, Galatasaray'ı 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenmişti.



İkinci yarıda İstanbul takımlarıyla ilk maçına Başakşehir karşısında çıkan Beşiktaş, 6'ncı maçını da 3-2 kazanarak İstanbul takımlarına karşı 6'ncı galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar bu 6 maçta rakip ağlara 19 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Ligin en golcü takımı

Beşiktaş 28 maçta attığı 62 golle ligin en çok gol atan takımı durumunda. Siyah beyazlılar yenildiği maçlar da dahil bu 28 maçın 27'sinde gol atma başarısını gösterirken, sadece 1 maçta gol atamadan 90 dakikayı tamamladı.



Üstelik Beşiktaş, 4'üncü haftadaki 1-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyetinden bu yana ligde 23 maçın tamamında gol atarak liderliği ne kadar hak ettiğini de gösterdi. Siyah beyazlıların şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe 6 maçta, Galatasaray ise 4 maçta gol atamayarak bu alanda da Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ta 20 futbolcu gol katkısı verirken, 15 oyuncu da asist yaparak takım olmanın önemini ortaya koyan bir istatistik sergilenmiş oldu. Bu arada siyah beyazlı takımın golcüleri Aboubakar 15 ve Larin 14 olmak üzere toplam 29 gol attı. Bu ikiliye 12 asiste ulaşan Ghezzal da önemli ölçüde katkı verdi. (DHA)