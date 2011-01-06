-BEŞİKTAŞ HOLOSKO VE TELLO'DAN TAZMİNAT KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosunda bulunan ve Güney Afrika'da organize edilen Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında yer alan Holosko ve Tello, kulüplerine yaklaşık 105 bin avro para kazandırdı. Siyah-beyazlı takımın kadrosunda bu sezonda bulunan Holosko, Slovakya milli takım forması giyerken, sezon başında Eskişehirspor'a transfer olan Tello ise Şili milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy göstermişti. Beşiktaş, bu iki oyuncunun milli takımda oynaması sonrası FIFA'nın kulüplere verdiği paydan yararlandı ve 105 bin avro parayı kasasına koydu.