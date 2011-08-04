-BEŞİKTAŞ HOLLANDA'DA DÜSSELDORF (A.A) - 04.08.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'nın Venlo kentine bağlı Tegelen kasabasında sürdürecek olan Beşiktaş bu ülkeye geldi. THY'ya ait özel bir uçakla Almanya'nın Düsseldorf havalimanına inen Beşiktaş kafilesi daha sonra buradan kamp yapacağı Tegelen kasabasındaki Bilderberg oteline karayoluyla hareket etti. Kafile başkanlığını Futbol Komitesi Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun yaptığı siyah beyazlı takımda ameliyat olan Ersan Gülüm, tedavisine devam edilen Mustafa Pektemek ile Ümit Milli Takıma çağırılan Necip Uysal ve Burak Kaplan kampta yer alamadı. Beşiktaş'ın 24 kişilik Hollanda kampı kadrosunda bulunan oyuncular ise şöyle: Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Umut Kaya, İsmail Köybaşı, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman, Atınç Nukan, Egemen Korkmaz, Mehmet Aurelio, Mehmet Akyüz, Muhammet Demirci, Veli Kavlak, Tanju Kayhan, Sidnei, Fabian Ernst, Guti Hernandez, Hugo Almeida, Bebe, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Ricardo Quaresma, Roberto Hilbert, Tomas Sivok, Filip Holosko. Öte yandan Hollanda'da 10 Ağustos'a kadar kamp yapacak siyah beyazlı takım ilk hazırlık karşılaşmasında Yunanistan Süper Lig takımlarından Ergotelis ile karşılaşacak. Beşiktaş, Ergotelis ile yapacağı maç Almanya'nın Köln kenti takımlarından Fortuna Köln'e ait Südstadion'da TSİ 20.00'de başlayacak.