Beşiktaş hisseleri zirvede

Fortis Türkiye kupası finalinde Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ın hisse senetleri düne göre yüzde 12,62'lik artışla Borsada da zirveye oturdu.



Dünü 5,15 liradan tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş hisse senetleri sabah açılışla birlikte 5,80 liraya çıkarak yüzde 12,62'lik artış gösterdi.



Düne göre yaklaşık 400 puanlık kayıpla işlemlerin devam ettiği İMKB'de öğle saatlerine yaklaşırken Beşiktaş hisseleri tek fiyattan işlem görmeye devam ediyor. Beşiktaş hisseleri saat 10.30'daki işlemler itibariyle İMKB'de en çok artış gösteren hisselerin başında yer alıyor.



Kupa finalini kaybeden Fenerbahçe cephesinde ise Fenerbahçe Sportif Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş hisseleri de seansın en çok değer yitiren kağıtları arasında ikinci sırada bulunuyor. Dün 1,13 liradan kapanan Fenerbahçe Sportif hisseleri açılışla birlikte yüzde 8,11 gerileyerek 1,02 liraya düştü.

