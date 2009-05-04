Beşiktaş hisseleri değer kaybetti

Derbi maçta Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek Turkcell Süper Lig'deki liderlik şansını değerlendiremeyen Beşiktaş, Borsa'da da yatırımcısına kaybettirdi.



İMKB'de önceki kapanışta 3,78 lira olan Beşiktaş Futbol Yatırımları hisse fiyatı bugün yüzde 6,35 değer kaybederek 3,58 liraya geriledi.



Şampiyonluğun diğer adayı Trabzonspor ise Kayserispor galibiyetinin ardından İMKB'de yatırımcısını güldürdü.



Trabzonspor Sportif hisseleri önceki kapanışa göre yüzde 3,78'lik artışla, 9,25 liradan 9,60 liraya yükseldi.

