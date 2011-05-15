-BEŞİKTAŞ HENTBOLDA KUPAYA UZANDI İZMİR (A.A) - 11.05.2011 - Hentbolda, Erkekler Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Beşiktaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 33-27 yendi. Seride durumu 2-0'a getiren Beşiktaş, 2010-2011 sezonunun şampiyonu oldu. Maça iyi başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10. dakikayı 7-3 önde geçti. Beşiktaş 26. dakikada (12-12) eşitliği yakalamasına karşın yeniden öne geçen İzmir ekibi devreyi 16-13 önde kapadı. Devrenin ardından baskısını artıran Beşiktaş 42. dakikada Bülent'in golüyle öne geçmeyi başardı: 21-20. Rakibinin bir kez daha öne geçmesine izin vermeyip son 5 dakikaya 30-25 önde giren Beşiktaş, karşılaşmayı 33-27 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmayı Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu, Beşiktaş İkinci Başkanı Metin Keçeli, yönetim kurulu üyeleri Doğan Küçükemre, Orhan Saka, Ahmet Akpınar ile Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma da izledi. Siyah-beyazlılar, final serisinde İzmir'de yapılan ilk maçı da 35-26 kazanmıştı. Salon: Süleyman Seba Hakemler: Murat Çelik xx, Cengiz Ömer xx Beşiktaş: İbrahim xx (Altuğ xxx), Bülent xxx 7, Ramazan xxx 4, Tolga xxx 4, Zelic xxx 1, Oğuzhan xxx 1, Utku xxx 1, Gökhan xx 2, Ozan xx, Latyko xxxx 11, Parshkov xxx 1, Ercan Aşıkoğlu xx 1, İzmir Büyükşehir Belediyesi: Namık xxx, Gökhan Örnek xxx 6, Şenol xx 4, Cengiz xx 2, Müjdat xxx 8, Özgür xxx 3, Tamer xx 2, Murat xx 1, Emin x 1, Durmuş x İlk Yarı: 13-16 (İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine) 2 Dakika Cezası Alanlar: Ramazan (2), Ozan, Utku, Parshkov, Zelic (Beşiktaş), Gökhan Örnek, Müjdat, Murat (İzmir Büyükşehir Belediyesi)