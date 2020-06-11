Beşiktaş hayatını kaybeden taraftarlarının karton fotoğraflarını Vodafone Park'a yerleştirdi

Beşiktaş Kulübü, yeni tip Koronavirüs (Çovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve yarın yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig maçları öncesi resmi Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Paylaşımda hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftarların karton fotoğraflarının Vodafone Park'a yerleştirildiği görüldü. Paylaşımda, "Yıllarca takımımıza destek olup, bugün hayatta olmayan ve her zaman kalbimizde yaşayacak olan büyük Beşiktaş taraftarı da Vodafone Park tribünlerinde yerini aldı" diye yazıldı.