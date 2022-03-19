Beşiktaş 1-1 Hatayspor (Maç sonucu)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan ve üst üste pozisyonlar bulan siyah-beyazlı ekip, 16. dakikada Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 41 dakikasında Lobjanidze serbest vuruştan golüne engel olamayan Beşiktaş kurduğu baskıdan sonuç alamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon 18. kez puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı takım, aldığı beraberlikle puanını 46'ya yükseltti.

Üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş aldığı beraberlikle üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı.

Ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta ise Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 3 haftada 2 puan alabildi.

Evinde son 4 maçta 3 beraberlik

Beşiktaş evindeki son 4 lig maçında bir galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Söz konusu dönemde Altay'ı 1-0 yenen siyah-beyazlı ekip; Fraport TAV Antalyaspor (0-0), Medipol Başakşehir (2-2) ve Atakaş Hatayspor (1-1) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip iç sahadaki 7 karşılaşmada ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Son 8 maçta 2 galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Altay (1-0) ve Demir Grup Sivasspor (3-2) maçlarını kazanan Beşiktaş; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0), Adana Demirspor (1-1), Medipol Başakşehir (2-2) ve Atakaş Hatayspor (1-1) maçlarını berabere bitirirken, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Batshuayi 2 maç sonra gol attı

Siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren Michy Batshuayi, iki maç sonra gol buldu.

Ligin 27. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında iki kez gol sevinci yaşayan Batshuayi, Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarını boş geçmişti.

Batshuayi, ligdeki gol sayısını ise 12'ye çıkardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın son bölümlerinde eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.

Atakaş Hatayspor 4 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalan Atakaş Hatayspor, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Ligdeki son yenilgisini Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak alan Atakaş Hatayspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerken, Gaziantep FK (2-2) ve Beşiktaş (1-1) berabere kaldı.

Atakaş Hatayspor ligdeki puanını ise 47'ye çıkardı.

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Stat: Vodafone Park Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker Takpak Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Necip Uysal (Dk. 46 Serdar Saatçı), Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 76 Atiba), Ghezzal, Güven Yalçın (Dk. 66 Alex), Larin (Dk. 76 N'Koudou), Batshuayi Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Kamil Ahmet Çörekçi, Mehdi Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze (Dk. 79 Saint Louis), Ribeiro (Dk. 90+6 Selimcan Temel), El Kaabi (Dk. 90+2 Bertuğ Özgür Yıldırım, Diouf Goller: Dk. 16 Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 41 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor) Sarı kartlar: Dk. 45 Al Kaabi, Dk. 62 Onur Ergün, Dk.90 Adekugbe, Dk. 90+6 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 60 Can Bozdoğan (Beşiktaş)

Maçtan önemli anlar

1. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

6. dakikada Rosier'in uzun pasında Batshuayi meşin yuvarlağı kafayla Larin'e bıraktı. Bu oyuncu ceza alanına girdiği anda sert vurdu, kaleci topu kontrol etti.

16. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Batshuayi, rakiplerini geçtikten sonra yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan güzel vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

41. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı: Hatay ekibi kazandığı serbest vuruşta Lobjanidze meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

48. dakikada Ghezzal ceza alanına sağdan girdiği anda sert vurdu kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

53. dakikada Güven'in sol kanatta yerden pasında altıpasın önünde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59. dakikada Ghezzal'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Josef'in kafa vuruşunda, kale önünde kendisine yönelen topu Batshuayi kötü bir kafa vuruşuyla auta gönderdi.

81. dakikada Rıdvan'ın uzak mesafeden sert şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.