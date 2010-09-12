-BEŞİKTAŞ HAFTAYI 3 PUANLA KAPATTI İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 4-0 yenen Beşiktaş, 4. haftayı 3 puanla kapattı. Başkent temsilcisi önünde rahat bir galibiyet alan siyah-beyazlılar, 4-1'lik Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından yine 4 golle kazanarak, puanını 9'a yükseltti. İstanbul'dan puansız ayrılan Ankaragücü ise 4 puanda kaldı. Bu arada, Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Aurelio, 71. dakikada Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek, siyah-beyazlı formayı ilk kez giyerken, İbrahim Toraman'ın attığı gol sonrası yanlışlıkla dahili anonsla önce Tabata'nın adı anons edildi, sonra düzeltildi. Beşiktaşlı taraftarlar, farklı galibiyetin ardından tribünde renkli görüntüler oluştururken, gelecek haftaki rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulunup, Ankaragüçlü taraftarları da kızdırdılar. Öte yandan, maç sonrası güvenlik gerekçesiyle statta bekletilen Ankaragüçlü taraftarlar, bulundukları tribünün hemen yanındaki bölümde asılı olan bir Beşiktaş pankartını aldılar. -NOBRE ''DALYA'' DEDİ- Beşiktaş'ın Brezilya asıllı futbolcusu Mert Nobre, Türkiye kariyerinde resmi maçlarda 100. golünü Ankaragücü'ne attı. Kardemir Karabükspor'a 2 gol attıktan sonra Ankaragücü filelerini de 1 kez havalandıran Nobre, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta geçen 8 yıllık Türkiye serüveninde 78'i Süper Lig, 7'si Avrupa kupaları, 14'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa'da atmak üzere 100 gole ulaştı. -ANKARAGÜCÜ'NÜN GALİBİYET ÖZLEMİ 17 MAÇA ÇIKTI- Ankaragücü'nün Beşiktaş karşısında lig maçlarındaki galibiyet özlemi bu akşamki mağlubiyetle 17 maça çıktı. Siyah-beyazlı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galip gelemedi. İki takım arasındaki son 17 lig maçından 15'ini Beşiktaş kazanırken, 2'i berabere sonuçlandı. Rakibiyle ligde yaptığı son 13 maçın 12'sini kazanan Beşiktaş ayrıca, İstanbul'daki lig maçlarında rakibine 100. golünü İbrahim Toraman ile attı. -BASKETBOL MİLLİ TAKIMI COŞTURDU- Beşiktaş, Ankaragücü önünde aradaki farkı açınca, stattaki bütün gözler, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan yarı final maçına çevrildi. Beşiktaş-Ankaragücü maçının bitiminin ardından, stattaki skorborddan milli maç yayını yapıldı. ''12 Dev Adam''ın tarihi bir başarıya imza attığı galibiyetle birlikte statta büyük coşku yaşandı. Beşiktaşlı bazı futbolcular da maç bitimi saha içinde milli maçın sonunu izlerken, Beşiktaşlı taraftarlar milli takım lehine uzun süre tezahürat yaptı.