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Sağlık

Beşiktaş, Granmedical Manisaspor'a hazır

İSTANBUL,(DHA) -- BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci turunda Manisaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

27 Kasım 2017 19:22

İSTANBUL,(DHA) -- BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası\'nın 5\'inci turunda Manisaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
 

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