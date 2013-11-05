

Beşiktaş'ın Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği kötü performans İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca'ya da konu oldu.

"Beşiktaş gözden kayboluyor" başlığı ile bir analiz haber yayınlayan gazete Türkiye 'nin üç büyüklerinden biri olarak adlandırılan siyah-beyazlı takımın aldığı kötü sonuçlarla bu sene şampiyonluğa erken havlu atabileceği uyarısı yaptı.

Mehmet Çiftçi'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberişne göre gazete, lige iyi bir başlangıç yapan ancak devamını getirmekte zorlanan Beşiktaş'ın sahadan galibiyet ile ayrılmayı özlediği ve ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray 'ın gerisine düştüğünü hatırlattı. Marca Gazetesi, Beşiktaş'ın son Karabükspor karşısında aldığı beraberliğe de yer vererek bu sonuçla siyahbeyazların lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisini düştüğünü kaydetti. İspanyol gazetesi ayrıca Sivasspor ve Kasımpaşa'nın yükselişlerinin bu takımları Avrupa kupaları için ciddi birer rakip haline getirdiğine de işaret etti.