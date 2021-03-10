Beşiktaş, Ghezzal'ın bonservisi için Şampiyonlar Ligi'ni bekliyor

Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken futbolculardan biri olan Rachid Ghezzal'ın bonservisini alma çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde teklifini artıracak.

Sergen Yalçın'ın da kalmasını istediği Süper Lig'in asist kralı için yönetim, nisan ayında Leicester City ile masaya oturacak.

Süper Lig lideri Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek takımdaki kiralık oyuncular hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın, takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Francisco Montero, Bernard Mensah ve Cenk Tosun için olumlu rapor verdi.

Devler Ligi bekleniyor

Leicester, 14 milyon euroya aldığı tecrübeli isim için 7 milyon euro düşünüyor. Bu fiyat siyah-beyazlılar için yüksek olsa da Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde 28 yaşındaki oyuncu için belirlenen 3 milyon euroluk ücret biraz daha yukarı çıkarılacak. (Hürriyet)