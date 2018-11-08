Beşiktaş, Genk'i elinden kaçırdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Genk'in son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere sonuçlandı

Beşiktaş'ta sakatlanan Jeremain Lens, 12. dakikada yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı. Ricardo Quaresma, 16. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmada dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Sander Berge'nin uzaktan attığı golle skora denge geldi.

Kalan dakikalarda Beşiktaş'ın galibiyet çabaları sonuçsuz kalınca müsabaka 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 4'e yükseltti ancak grup sonunculuğundan kurtulamadı. Genk ise puanını 7'ye yükseltti.