Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği ile salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 15.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Ankara\'ya gidecek.