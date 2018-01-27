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Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Gençlerbirliği ile salı günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı

27 Ocak 2018 16:00

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Gençlerbirliği ile salı günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, basına kapalı yapılan ve 1.5 saate yakın süren antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan oyuncular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazıklarına yarın saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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