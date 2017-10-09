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Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8

09 Ekim 2017 17:24

Beşiktaş, Süper Lig\'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1 saate yakın sürdü.
Isınma ve streching çalışması ile başlayan idman istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli yapılan denge ve kuvvet çalışmaları ile sona erdi.
Antrenmana milli takımlarda olan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Pepe, Tosic, Mitroviç, Medel, Babel ve Orkan Çınar katılmadı.
Siyah Beyazlıalr akşam saat 17:00\'de yapacakları idman ile Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.

ALİ DANAŞ, İSTANBUL-DHA
 

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