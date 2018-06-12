Beşiktaş, Galatasaraylı futbolcuyla anlaşma sağladı

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramayan ve yönetimden beklediği yeni sözleşme teklifini alamayan Yasin Öztekin, bir süredir sarı-kırmızılılarla anlaşma zemini arıyordu.

Fotomaçta yer alan habere göre; yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı. Bunun üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, rotasını yakın ilişki içinde olduğu Beşiktaş Kulübü'ne çevirdi.

Siyah-beyazlılar ile masaya oturan Bulut, bonservisi elinde olan Yasin'in transferinde son aşamaya geldi.

31 yaşındaki gurbetçi oyuncu da Beşiktaş için başta Göztepe ve Ankaragücü olmak üzere Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.

Tarafların prensipte anlaşma sağladığı ve teknik direktör Şenol Güneş'in de onayının ardından resmi imzaların hemen atılacağı öğrenildi.

Geçen sezon sadece 6 maçta ilk 11 şansı bulan Yasin, forma giydiği 29 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.