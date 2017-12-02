Beşiktaş, Galatasaray'a şans tanımadı

Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Arena'da lider Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyet ile Beşiktaş, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Beşiktaş'ın gollerini 46. dakikada Cenk Tosun, 70. dakikada Tosic ve 90. dakikada Cenk'in yerine oyuna giren İspanyol forvet Negredo attı.

Yüksek tempo ile başlayan mücadelede baştan sona oyunu domine eden Beşiktaş ilk yarı golle buluşamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın başından beri gol pozisyonlarını cömertçe harcayan Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı.46. dakikada Cenk ile 1-0 öne geçen Beşiktaş hücumlarını arttırdı ve Galatasaray'ı yoğun baskı altına aldı.

Galatasaray defansı ikinci yarının yarısından itibaren alarm vermeye başlamışken Babel'in 70 dakikadaki şutunu kontrol edemeyen Muslera'nın hatasında Tosic takımını 2-0 öne geçirdi.

Maçın son anlarında oyuna dahil olan Negredo 90. dakikada maçın skorunu tayin etti. 3-0

Maçın özeti

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'1Karşılaşma Galatasaray’ın vuruşuyla başladı

Cenk Tosun büyük bir gol şansı yakalıyor, ancak Muslera kalesinden çıkarak önemli bir kurtarış yapıyor!

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'3 Ryan Babel orta yapıyor

Jason Denayer topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Köşe vuruşu kullanıldı, Belhanda uzaklaştırdı.

İkinci köşe vuruşunda Atiba etkisiz vurdu.

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'4 Hakem düdüğünü çalıyor. Tolgay Arslan, Badou Ndiaye adlı oyuncuya arkadan faul yapıyor ve serbest vuruş veriliyor

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'6-7 Badou Ndiaye gole gidiyor, ancak yaptığı vuruş kaleyi bulmuyor

Galatasaray takımından Sofiane Feghouli tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Gökhan Gönül faule maruz kalan oyuncu.

Galatasaray takımından Jason Denayer takımının gol yemesini engelliyor.

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'8 Sofiane Feghouli orta yapıyor.

Bafetimbi Gomis ofsayta düşüyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------'9 Ryan Babel orta yapıyor.

Fernando topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'11 Galatasaray takımından Badou Ndiaye tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Tolgay Arslan faule maruz kalan oyuncu.

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'13 Beşiktaş takımından Oğuzhan Özyakup topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

Galatasaray şimdi kontraatağa kalkıyor.

Tosic Rodrigues'i engelledi.

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'14 Gökhan Gönül orta yapıyor.

Mariano uzaklaştırdı.

Adriano tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Yapılan ortada Tolgay ve Gomis çarpıştı iki oyuncu da yerde kaldı.

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'17 Tolgay oyunda, Quaresma serbest vuruşu kullandı.

Önce Muslera sonra savunma golü önledi.

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'20 Beşiktaş takımından Ricardo Quaresma tarafından yapılan ortada top rakipten sekerek ceza sahasına geliyor.

Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

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'22 Sofiane Feghouli tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Beşiktaş takımından Gökhan Gönül takımının gol yemesini engelliyor.

'El var' itirazlarına hakem devam dedi.

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'24 Galatasaray takımından Garry Rodrigues topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

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'25 Pepe, Sofiane Feghouli adlı oyuncuya müdahale ediyor ve durduruyor. Serbest vuruş veriliyor. Pepe sarı kart gördü.

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'26 Belhanda'nın ortasında Serdar Aziz etkili vuramadı top Fabri'de kaldı

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'30 Galatasaray takımından Bafetimbi Gomis mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Dusko Tosic adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

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'31 Garry Rodrigues tarafından çekilen şutta top az farkla dışarı çıktı. Büyük bir şans kaçtı!

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'34-35 Cenk Tosun orta yapıyor.

Badou Ndiaye topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Beşiktaş takımından Ricardo Quaresma topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

Beşiktaş adına köşe atışını Ricardo Quaresma sağ taraftan kullanıyor.

Galatasaray takımından Sofiane Feghouli mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Tolgay Arslan adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

Sofiane Feghouli topa kızgınlıkla vuruyor ve gereksiz yere sarı kart görüyor

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'36-37 Cenk Tosun tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

Beşiktaş adına Ricardo Quaresma sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Serdar Aziz tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor.

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'38-39-40 Maçın temposu her iki tarafın da sert oyunuyla yavaşlıyor

Galatasaray atağında Bafetimbi Gomis ofsayta düşüyor.

Cenk topu son çizgiye taşıdı ve pasını verdi Oğuzhan ceza sahası içinde yerde kaldı penaltı beklentisine hakem 'hayır' diyor.

Atiba Hutchinson tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Ryan Babel tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Kaleye şutunu gönderen Atiba Hutchinson güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor

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'42 Galatasaray takımından Badou Ndiaye, Tolgay Arslan ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Ricardo Quaresma orta yapıyor.

Maicon topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Oğuzhan Özyakup orta yapıyor.

Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

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'43-44 Beşiktaş takımından Adriano topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

Oğuzhan Özyakup ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

Ceza sahası içine ver-kaç ile giren Quaresma'nın Muslera'da kaldı

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'45 İki dakika ilave süre verildi

Beşiktaş takımından Cenk Tosun, Badou Ndiaye ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

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'45+1 Tolgay Arslan tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Galatasaray takımından Bafetimbi Gomis tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Tolgay Arslan faule maruz kalan oyuncu.

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'45+2 Maicon tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor

Beşiktaş adına Ricardo Quaresma sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Savunma uzaklaştırdı ve hakem ilk devreyi sona erdiren düdüğü çaldı.

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İkinci yarı

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'45 İkinci yarı Beşiktaş'ın vuruşu ile başladı

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'46 GOL! Gökhan Gönül'ün ortasında Cenk Tosun golü atıyor Beşiktaş 1-0 önde.

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'47-48 Kaleye şutunu gönderen Cenk Tosun güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor

Mariano, Oğuzhan Özyakup ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Quaresma serbest vuruşta Babel'e pas verdi, Muslera kurtardı

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'50-51 Galatasaray takımından Mariano topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

Galatasaray adına Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Fabri, Serdar Aziz tarafından faulle durduruldu.

Oğuzhan orta yaptı, Quaresman’nın vuruşu yan ağlarda kaldı.

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'53 Tolgay Arslan, Sofiane Feghouli adlı oyuncuya arkadan faul yapıyor ve serbest vuruş veriliyor ve Tolgay sarı kart gördü

Serbest vuruşu kullanan Maicon’un şutu kornere çelindi.

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' 54-55 Galatasaray adına Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Adriano topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Galatasaray takımından Mariano, Ricardo Quaresma ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Beşiktaş takımından Cenk Tosun, Mariano ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

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'57 Mariano topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

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'58 Garry Rodrigues oyundan çıkıyor ve yerine Yasin Öztekin oyuna dahil oluyor.

Gökhan Gönül, Yasin Öztekin adlı oyuncuya arkadan faul yapıyor ve serbest vuruş veriliyor

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'59-60-61 Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Fabri çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

Belhanda orta yapıyor.

Gomis voleyle topu kaleye gönderiyor, ancak Fabri bu şutu kurtarıyor.

Galatasaray takımından Yasin Öztekin topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

Galatasaray takımından Serdar Aziz mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Cenk Tosun adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

Cenk Tosun itirazdan dolayı sarı kart görüyor

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'63-64 Galatasaray takımından Yasin Öztekin mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Gökhan Gönül adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

Beşiktaş adına köşe atışını Ricardo Quaresma sol taraftan kullanıyor.

Bafetimbi Gomis topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Beşiktaş takımından Gökhan Gönül topu dışarı gönderiyor

Ryan Babel orta yapıyor.

Maicon topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'65 Tolgay kenara geliyor, Medel oyunda

Galatasaray takımından Bafetimbi Gomis, Adriano ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Bafetimbi Gomis için sarı kart çıktı.

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'66 Medel'in pasında Quaresma Oğuzhan'a gönderdi topu dışarı gönderiyor

Devam eden atakta Cenk'in pasında Quaresma kaçırdı.

Galatasaray savunması çatırdıyor.

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'69-70 Belhanda kenara geliyor, Selçuk oyunda

Beşiktaş adına Ricardo Quaresma sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor

Badou Ndiaye topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Ryan Babel tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

G O L - Beşiktaş golü Tosic ile buldu. 2-0

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'72 Mariano orta yapıyor.

Gökhan Gönül topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Sofiane Feghouli ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Fabri topu kontrol ediyor

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'75 Bafetimbi Gomis ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Fabri topu kontrol ediyor

Selçuk İnan, Adriano adlı oyuncuya arkadan faul yapıyor ve serbest vuruş veriliyor.

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'76 Selçuk'un ortasında Gomis'in vuruşu Fabri'de kaldı

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'78 Quaresma arka direğe gönderdi topla çizgide buluşan Cenk orta açıyor Quaresma kaçırdı.

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'80 Yasin Öztekin orta yapıyor

Bafetimbi Gomis ofsayta düşüyor.

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'82 Galatasaray takımından Serdar Aziz, Cenk Tosun ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Atiba kenara geldi, Talisca oyunda

Serbest vuruşta Cenk dışarı gönderdi.

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'84 Beşiktaş takımından Anderson Talisca tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Selçuk İnan faule maruz kalan oyuncu.

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'85-86 Denayer kenara geliyor, Linnes oyunda

Beşiktaş takımından Ricardo Quaresma topu dışarı gönderiyor.

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'87 Medel çok önemli bir gol şansı yakaladı, ama nasıl olduysa isabetli bir vuruş yapamadı!

Ryan Babel ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

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'88 Cenk alkışlarla kenara geliyor, Negredo oyunda

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'90 3 dakika ilave süre verildi

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'90+1 GOL! Negredo içeri çok rahat girdi ve üçüncü golü attı

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'90+3 Ricardo Quaresma, Selçuk İnan ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Mücadele sona erdi.