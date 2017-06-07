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Spor

Beşiktaş finalde!

Beşiktaş Sombo Japan-Anadolu Efes maçında Beşiktaş yönetimi ile Anadolu Efesli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı

07 Haziran 2017 03:27

Spor Toto Basketbol Ligi yarı final serisinde Beşiktaş Sombo Japan, Anadolu Efes'i 91-65 yenerek seride 3-1 öne geçti. Bu skorla siyah beyazlılar finale yükseldi. Beşiktaş’ın finaldeki rakibi, Darüşşafaka Doğuş’u eleyip son düzlüğe gelen Euroleague şampiyonu Fenerbahçe.

 

Anadolu Efes taraftarı ile Beşiktaş yönetimi arasında gerginlik

 

Mücadelenin 1’inci çeyreğinde Beşiktaş yönetimi ile Anadolu Efesli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Karşılaşmayı izleyen Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Hakan Özköse, Cihat Kumuşoğlu ile Hüseyin Mican, Beşiktaş’ın attığı basketlere sevinirken arkalarında oturan Anadolu Efesli taraftarlar sözlü sataşmada bulundu. Kısa süreli yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesi ile daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

Marcelo Guedes taraftara üçlü çektirdi

 

Ligin bitmesine rağmen henüz tatile gitmeyen Marcelo da basketbol maçında Beşiktaş’ı yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı eşi ve çocukları ile izleyen Marcelo taraftarların tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı ve onlara üçlü çektirdi.

Anadolu Efes: 65 – Beşiktaş Sompo Japan: 91

SALON: Abdi İpekçi

HAKEMLER: Murat Biricik, Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli

ANADOLU EFES: Granger (2), Paul (9), Dunston (13), Brown (11), Cedi Osman (12), Heurtel (15), Thomas (3)

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Kenan Sipahi (5), Strawberry (8), Roll (22), Weems (8), Stimac (18), Thompson (12), Muratcan Güler, Sertaç Şanlı (10), Erkan Veyseloğlu (8), İlkan Karaman, Şafak Edge

1. PERİYOT: 16-26

DEVRE: 33-52

3. PERİYOT: 42-70

5 FAULLE ÇIKAN: 33.25 Granger (Anadolu Efes)

 

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