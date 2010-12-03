-BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY DÜŞÜŞTE İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonunun (IFFHS) Kasım ayı ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde Türk takımlarındaki düşüşler dikkati çekti. Açıklanan değerlendirmede, Avrupa kupalarında yoluna devam eden iki Türk takımından biri olan Beşiktaş, sıralamada 48. durumda yer alarak ''en iyi'' konumdaki Türk ekibi olmayı sürdürürken, siyah-beyazlı ekibin düşüşü de sürdü. IFFHS'nin Ağustos ve Eylül aylarındaki değerlendirmelerinde 70 sıra birden yükselerek 26.'lığa kadar çıkan Beşiktaş, ardından yaşadığı gerilemeyle Ekim ayında 37., Kasım ayında ise 48. durumda kendine yer bulabildi. Bu sezon ligde istikrarsız performansıyla dikkati çeken, Avrupa kupalarına ise erken veda eden Fenerbahçe'nin performansı, ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesine olumsuz yansımaya devam etti. Sıralamada Eylül ayında 50., Ekim ayında ise 73. durumda bulunan sarı-lacivertli ekip, Kasım ayı değerlendirmesinde 9 sıra daha gerileyerek 82.'likte yer aldı. -GALATASARAY İLK 100'ÜN DIŞINDA- Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan, Avrupa kupalarına ise henüz elemelerde veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, uzun bir aradan sonra ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde ilk 100 ekibin dışında kaldı. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazandığı 2000 yılında zirveye çıkmayı başardığı ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde, Kasım ayında 51 sıra birden gerileyerek, bir anda kendisini 132. durumda buldu. Değerlendirmede önlenemez bir düşüş yaşayan Galatasaray, Ağustos ayında 48. sıradayken, Eylül ayında 60., Ekim ayında 81. ve Kasım ayında da 132. olarak gerilemeye devam etti. -TRABZONSPOR ÇIKIŞTA- ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde yükseliş yaşayan tek Türk takımı ise Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, Kasım ayı değerlendirmesinde 19 basamak atlayarak, 186. durumdan 167.'liğe çıktı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bursaspor da değerlendirmede 16 basamak düşerek 241. sıradan, 257. sıraya geriledi. -ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ- IFFHS Dünyanın En İyi Futbol Takımları sıralamasının zirvesine, İspanyol ekibi Barcelona yerleşti. Son aylarda zirvedeki yerini koruyan İtalyan temsilcisi Inter, Kasım ayı değerlendirmesinde Barcelona'nın gerisinde kalmaktan kurtulamadı. IFFHS ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde ilk 10 sırayı oluşturan ekipler ve Tür takımlarının durumu şöyle: /* Sıra (Eski) Kulüp Ülke Puan ---------------------------------------------- 1- (2.) Barcelona İspanya 301 2- (1.) Inter İtalya 297 3- (3.) Bayern Münih Almanya 264 4- (7.) Estudiantes Arjantin 239 5- (6.) Atletico Madrid İspanya 236 6- (11.) Manchester United İngiltere 235 (4.) Chelsea İngiltere 235 8- (5.) Liverpool İngiltere 230 9- (8.) Real Madrid İspanya 222 10- (9.) Internacional Brezilya 217 48- (37.) Beşiktaş Türkiye 162 82- (73.) Fenerbahçe Türkiye 134,5 132- (81.) Galatasaray Türkiye 114,5 167- (186.) Trabzonspor Türkiye 102,5 257- (241.) Bursaspor Türkiye 81,5 */