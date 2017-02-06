Beşiktaş, Fenerbahçe maçındaki olaylar sebebiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacak

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçında sonra çıkan olaylar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü de maçta yaşanan olaylar nedeniyle suç duyurusuna hazırlanıyor.

Çebi, Fenerbahçe kalecisi Volkan'ın taraftarı tahrik ettiğini söyleyerek "Van Persie'nin yaptığı hareketler, soyunda odasında teknik direktörümüz Şenol Güneş'e saldırı, bazı sarı lacivertli oyuncuların soyunma odasındaki, çirkin görüntüleri" üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarının söyledi.

DHA'nın haberine göre, Çebi, maçın devre arasında ve sonrasında çıkış tünelinde ve soyunma odası koridorlarında ilk kez böylesine yoğun bir emniyet mensubunun olduğuna dikkat çekerek "Nedenini anlayamadığımız şekilde polis gücü vardı. Neden böyle bir durum vardı. Bir ihbar mı vardı. Bir şikâyet mi vardı. Onu araştırıyoruz. Bu kadar polisin soyunma odasında olmasının gerekçesini bilmiş çözebilmiş değiliz. Türkiye Futbol Federasyonu Vodafone Stadı'ndaki tüm kayıtları inceler. Bundan sonra stattaki kayıtlar konuşacak. Herkes kayıtlara bakarak konuşacak" dedi.

Çebi, "Beşiktaş yönetimi olarak biz de hem de görüntülü kayıtlarla hareket ediyoruz. Biz de 6222 sayılı kanunu içeren suç duyurusunda bulunacağız." ifadesini kullandı.

1- Kaleci Volkan'ın tahrikleri

2- Van Persie'nin yaptığı hareketler

3- Soyunma odasında teknik direktörümüz Şenol Güneş'e saldırı.

4- Bazı sarı lacivertli oyuncuların soyunma odasındaki, çirkin görüntüleri.

Güneş, nazik davrandı



Çebi, siyah beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kjaer ile ilgili görüntülerinin saptırıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Sabah teknik direktörümüz Şenol Güneş ile konuştum. Sert ve gayri ahlaki davranışlarda bulunmadığını belirtti. Biz kendisine inanıyoruz zaten görüntülerde bu var. Üzerine gelmemesi için Kajer'i uyardığını ve eliyle sert bir harekette bulunmadığını belirtti. Kayıtlar her şeyi ortaya çıkardı."

Sarı lacivertli kulübün hukukçuları görüntüleri izleyip değerlendirme yaptıktan sonra çeşitli kişiler hakkında 6222'den suç duyurusu yapacaklar.

Ancak sarı lacivertliler sadece Beşiktaşlılar hakkında suç duyurusu yapmayacak. Maçın yorumculuğunu yapan Erman Toroğlu'nun insanları bilerek kışkırttığını iddia eden ve maç sırasında ATV yetkilerini arayarak tepkilerini ileten Fenerbahçe yöneticileri Toroğlu hakkında 6222'den suç duyurusu yapacaklar. Bu konuda güçlü bir dosya hazırlayan sarı lacivertliler maçın sonrasında hemen harekete geçerek yayıncı kuruluş göröntüleri ile savcılığa suç duyurusu yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Suç duyurularının en geç yarın yapılması bekleniyor.