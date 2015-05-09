Beşiktaş-Fenerbahçe maçında hakem maçı terk etti!

Beşiktaş İntegral Forex ile Fenerbahçe Ülker arasında oynanan basketbol maçında, siyah beyazlı taraftarların küfür ve hakaretlerine dayanamayan başhakem Rüştü Nuran, 35. dakikada düdüğünü bırakıp gitti.

Uluslararası düzeyde bir hakem olan ve daha önce Eurocup finalini yöneten Nuran, küfürlü tezahuratlar sebebiyle 3 kez anons yaptırdı ancak sıkıntının devam etmesi üzerine 35. dakikada düdüğünü hakem masasına bırakarak sahayı terk etti. Nuran'ın ardından, diğer hakemler Aytuğ Ekti ve Kaan Büyükçil de soyunma odasına gitti.

Hakem Rüştü Nuransız devam eden maçı Fenerbahçe kazandı

Hakemlerin sahadan ayrılmasının ardından oyun durdu ve salon boşaltıldı. Taraftarların salondan çıkarılmasının ardından, Rüştü Nuran dışındaki diğer iki hakem sahaya döndü ve maç bu hakemlerle tamamlandı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Ülker 94-74 kazandı. Beşiktaş İntegral Forex bu yenilgiyle ligi 9. sırada tamamladı ve play-off'a kalamadı. Sarı lacivertliler ise play-off'ta Galatasaray Liv Hospital ile eşleşti.