Beşiktaş Fenerbahçe derbisini Halis Özkahya yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

Dev derbiyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak. 4 hakem ise Mehmet Cem Hanoğlu.

Kariyerinde 2. kez Beşiktaş - Fenerbahçe maçı yönetecek olan Halis Özkahya'nın 29 Nisan 2012'deki yönettiği maçta srı lacivertli ekip, ezeli rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'nin 20 maını yönetti. Bu maçlarda F.Bahçe 13 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet adı. Beşiktaş ise Özkahya'nın yönettiği 22 maçta 13 galibiyet 6 beraberlik 3 yenilgi aldı.

F.Bahçe'nin deplasmanda G.Antep'i 3-0 yendiği maçta Özkahya ile Meireles barıştı. Portekizli futbolcu maç sonu Özkahya'nın yanına giderek, 16 Aralık 2012'deki G.Saray debisinde yaptığı tükürük ve 'gay' hareketi için tecrübeli hakemden özür diledi.