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Spor

Beşiktaş Fenerbahçe derbisini Halis Özkahya yönetecek

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Halis Özkahya oldu

16 Nisan 2014 17:51

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

Dev derbiyi Halis Özkahya yönetecek.  Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak. 4 hakem ise Mehmet Cem Hanoğlu.

Kariyerinde 2. kez Beşiktaş - Fenerbahçe maçı yönetecek olan Halis Özkahya'nın 29 Nisan 2012'deki yönettiği maçta srı lacivertli ekip, ezeli rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'nin 20 maını yönetti. Bu maçlarda F.Bahçe 13 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet adı. Beşiktaş ise Özkahya'nın yönettiği 22 maçta 13 galibiyet 6 beraberlik 3 yenilgi aldı.

F.Bahçe'nin deplasmanda G.Antep'i 3-0 yendiği maçta Özkahya ile Meireles barıştı. Portekizli futbolcu maç sonu Özkahya'nın yanına giderek, 16 Aralık 2012'deki G.Saray debisinde yaptığı tükürük ve 'gay' hareketi için tecrübeli hakemden özür diledi.

 

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