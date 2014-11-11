Beşiktaş 'f.ck off' diyen F.Bahçeli Emre'yi şikâyet etti

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, derbi maçta Beşiktaş Teknik Direkötü Slaven Bilic'e "f.ck off" dediği kameralara yansıyan Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nu Etik Kurulu'na şikâyet ettiklerini açıkladı.

Radyospor’a konuşan Beşiktaş Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları, bu sezon hem lig, hem UEFA, hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluğunu istediklerini söyledi.

Torunoğulları, “Avrupa maçlarında hakemler lehimize penaltı, kırmızı kart veriyorlar. Demek ki verebiliyorlarmış. Fenerbahçe derbisiyle ilgili Etik Kurulu’na bir başvuru yaptık. Emre, malum sözü söylediğini inkâr etmiyor ama kart gören sadece Gökhan Töre! Her şey görülsün, herkese eşit davranılsın” dedi.

Torunoğulları, ocak dönemi için de, “Devre arasında belki bir transfer yaparız” ifadelerini kullandı.