Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman bir saate yakın sürdü.

Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, istasyonlardan oluşan parkurda pas ve şut çalışmasıyla sürdü. Dar alanda yapılan kontrol pas çalışması ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam saat 17.30\'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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