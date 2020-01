Beşiktaş eski teknik direktörü Slaven Bilic: Beşiktaş Türkiye'nin en iyisi

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımı konumuna geldiğini söyledi. Beşiktaş'ın şu an ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha güçlü olduğunu vurgulayan teknik adam, gelecek sezon da Beşiktaş'ın şampiyon olabileceği yorumunu yaptı.

Şu anda Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın teknik direktörlüğünü yürüten Bilic, Fanatik'ten Mehmet Çağrı Davran'a şöyle konuştu:

“Teknik direktör Şenol Güneş’i, oyuncuları, başkan Fikret Orman’ı, yönetimi ve taraftarları yürekten kutluyorum. Beşiktaş’ın şampiyon olmasına çok sevindim. Geçen sezondan sonra bir kez daha zirvede yer almak harika bir duygu. Ancak bu başarılar, elbette kolay olmadı.



"Beşiktaş, şu an Türkiye'nin en iyisi"

“5 yıl öncesini çok iyi hatırlıyorum. Takımın başına geldiğimde stadımız yoktu, Vodafone Stadı’nın yapımına ise yeni başlanmıştı. Yeterli derecede transfer bütçesine de sahip değildik. Zor zamanlarımız oldu, birçok problemle başa çıkmak ve sahada yine başarılı olmak için mücadele etmemiz gerekiyordu. Buna rağmen hem Avrupa’da hem de Türkiye’de iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Yönetim, o dönem sahip olduğum oyuncularım ve başkanımız, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. 5 yılın sonunda Beşiktaş, şu an Türkiye’nin her açıdan en iyi kulübü konumuna geldi.

"Kısa sürede yapılan harika

planlama gurur verici"

“Bugüne baktığımızda; çok kısa sürede harika bir planlamanın sonucunda gelinen bu noktadan dolayı kulüple bağı olan herkesin büyük bir gurur duyduğunu tahmin ediyorum. Beşiktaş çok iyi bir futbol oynayarak ve sonuna kadar şampiyonluğu hak ederek bu noktaya geldi. Şu an ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’den çok daha güçlü. ‘Bu takım gelecek sezon da şampiyon olur mu?’ derseniz, elbette cevabım ‘Evet’ olur. Çünkü ortada harika işleyen bir yapı, yönetim, mükemmel bir takım ve teknik ekip ve her şeyden önemlisi kulübe kalpten bağlı olan bir taraftar grubu var. İşte bu yüzden Beşiktaş, şimdiden gelecek sezonun da şampiyonluktaki en büyük favorisi.”