Beşiktaş Es-Es'e hazır



Beşiktaş, Eskişehirspor ile yarın oynayacağı Turkcell Süper Lig maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, siyah-beyazlı futbolcuların taktik ağırlıklı çalıştıkları öğrenildi.



Sakatlıkları nedeniyle dünkü çalışmaya katılmayan Bobo, Holosko, Sivok ve Yusuf, bugün takımla birlikte çalıştı. Yusuf ve Sivok'un, zorlanmamaları için antrenmanın son bölümündeki çift kale maçta yer almadıkları, bu 4 futbolcunun da Eskişehir'e götürüleceği bildirildi.



Ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puan alarak, son 5 haftaya şampiyonluk iddiasını koruyarak girmek isteyen siyah-beyazlılar, 19 kişilik kadroyla bugün akşam saatlerinde özel uçakla Eskişehir'e gidecek.



Sakatlığı süren Mert Nobre ile Korcan ve Aydın'ın kadroya alınmayacağı kaydedildi.

