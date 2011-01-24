T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ, EN YAŞLI ÜYESİNİ KAYBETTİ İSTANBUL (A.A)

24 Ocak 2011 13:02

-BEŞİKTAŞ, EN YAŞLI ÜYESİNİ KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Beşiktaş Kulübü'nün en yaşlı üyesi Vahit Artan (90) vefat etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Sicil Kurulu eski başkanı ve Divan Kurulu üyelerimizden Vahit Artan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz'' denildi. Vahit Artan'ın, yarın öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24