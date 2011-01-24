-BEŞİKTAŞ, EN YAŞLI ÜYESİNİ KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Beşiktaş Kulübü'nün en yaşlı üyesi Vahit Artan (90) vefat etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Sicil Kurulu eski başkanı ve Divan Kurulu üyelerimizden Vahit Artan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz'' denildi. Vahit Artan'ın, yarın öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.