Beşiktaş'ın Ajax karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci sınavına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Ajax'ın konuğu oluyor. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma TSİ 19.45'de başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.

Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting'i 5-1 yendi.

İlk 11'ler

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi.

Beşiktaş'ta 12 eksik

Siyah Beyazlılar'da Atiba, Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip sakatlıkları nediyle kadroya alınmadı. Covid-19 testi pozitif çıkan Montero ile UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın da maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekip önemli karşılaşmada 12 oyuncusundan yoksun mücadele edecek.

Ajax'tan 4 maçta 22 gol

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor.

Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting'i 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor. Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok farklı bir skorla geçen Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı.

Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde de 9 gol attı.

Maçın iddia oranları şöyle:

Ajax 1,06

Beraberlik 5,60

Beşiktaş 12,00