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Kültür-Sanat

Beşiktaş doktoru Ayhan Optur’dan müzik albümü

“Arkadaşlarımız ısrar ettiler bizde kendi bestelerimizi seslendirdik"

21 Eylül 2016 20:06

Beşiktaş Kulübü’nün deneyimli doktoru Ayhan Optur, kendi bestelerinden oluşan bir müzik albümü çıkardı.

2001 yılında Beşiktaş futbol takımının doktoru olarak göreve başlayan Ayhan Optur, 2009 yılında Beşiktaş amatör branşlarının başına geçti halen de bu görevi sürdürüyor. Ayhan Optur’un müzikteki takım arkadaşı Mustafa Gültekin de Kayseri Katre Müzik Okulu’nda çocuklara gitar ve bateri dersi veren bir mühendis.

Öğrencilik yıllarında ‘Küpeşte’ isimli grubu kuran Ayan Optur ile Mustafa Gültekin o dönemde Kapadokya’daki otellerde ve barlarda program yaptılar. Yıllar sonra karşılaşan ikili bu kez stüdyoya giderek ‘Eksik Ölçü’ adında kendi bestelerinden oluşan bir albüm çıkardılar. “Bu albümü maddi bir beklenti için” çıkarmadık diyen Beşiktaş’ın doktoru Ayhan Optur, “Arkadaşlarımız ısrar ettiler bizde kendi bestelerimizi seslendirdik. Dilerim müzik tutkunları dinlerken keyif alır” açıklamasını yaptı.

Eksik Ölçü, tüm D&R’daki raflarda yerini aldı.

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