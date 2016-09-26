Beşiktaş-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş ve Dinamo Kiev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. maçında karşı karşıya geliyor. Maçın bilet fiyatları belli oldu. Peki dolu karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu 2. maçındaBeşiktaş Ukrayna ekibinden Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşma 28 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak.

Beşiktaş'a Alman hakem

Vodafone Arena’da Çarşamba günü saat 21.45’te başlayacak zorlu karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Maçta Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yardımcı hakem olarak görev alırken, ilave yardımcı hakemlik görevini Daniel Siebert ve Sascha Stegemann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Markus Hacker olacak.

Beşiktaş-Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi karşılaşması Tivibu Spor ekranlarından canlı olarakyayınlanacak.

Beşiktaş-Dinamo Kiev Maçı biletleri satışa çıktı.

Bilet satış kanalları





Dinamo Kiev karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlarımız, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, ‪www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve ‪0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilirler.



Beşiktaş-Dinamo Kiev bilet fiyatları





Kategori 1 : 395TL

Kategori 2 : 365TL

Kategori 3 : 325TL

Kategori 4 : 300TL

Kategori 5 : 260TL

Kategori 6 : 220TL

Kategori 7 : 140TL

Kategori 8 : 130TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL (Yemekli)

1903 B - D BLOK : 850TL (Yemekli)

1903 C BLOK : 900TL (Yemekli)

3'lü VIP paket avantajı

Beşiktaş taraftarlarına jest yaparak oynanacak 3 maçı 2.350 yerine 1.400 TL'ye izleyebileceklerini duyurdu.

Beşiktaş'ın resmi sitesinde yer alan duyuru:

"Beşiktaşımızın evimizde oynayacağı önümüzdeki ilk üç maçını VIP tribünden izlemek isteyen taraftarlarımıza hesaplı 3 maç paketi fırsatı!



Galatasaray + Dinamo Kiev + Antalyaspor maçlarını izlemek 2.350 TL yerine 1.400 TL!



Beşiktaş-Galatasaray derbi mücadelesi için VIP bilet satın alan taraftarlarımız, Dinamo Kiev ve Antalyaspor maçı için de VIP bilet aldığı takdirde avantajlı paket fiyatından faydalanacaklardır.



Bu taraftarlarımızın ödemiş olduğu toplam 2350 TL’nin 950 TL’si 3-10 Ekim tarihleri arasında Passolig kartlarına iade edilecek, böylece taraftarlarımız bu 3 maçı 1400 TL’ye izlemiş olacaklardır.



Kampanya 28 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 22:00’a kadar geçerli olacaktır; faydalanmak isteyen taraftarlarımızın önemle dikkatine sunarız."