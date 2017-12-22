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Spor

Beşiktaş devreyi 3 puanla kapatmak istiyor

Talisca'nın yerine Oğuzhan Özyakup Sarı kart sınırında 3 isim Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 17'nci haftasında Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak

22 Aralık 2017 13:12

Talisca\'nın yerine Oğuzhan Özyakup

Sarı kart sınırında 3 isim

Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor\'un konuğu olacak.  Yarın saat 16:30\'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadı\'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır\'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Karşılaşmanın 4\'ncü hakemi ise Barış Şimşek üstlenecek.
16\'ncı hafta sonunda topladığı 30 puanla 4\'üncü sırada yer alan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçından galibiyetle ayrılarak devre arasına moralli girmek istiyor.
TALİSCA\'NIN YERİNE OĞUZHAN ÖZYAKUP
Dört maçta aldığı 3 beraberliğin ardından geçtğimiz hafta sahasında Osmanlıspor\'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçen siyah-beyazlılar hem skor hem de oyun olarak lige dönüşün sinyallerini vermişti. Şenol Güneş\'in orta saha kurgusunu değiştirmesinin Osmanlıspor galibiyetinde  çok büyük bir rol oynadığı, spor kamuoyunun ortak kanısıydı. Atiba\'nın yanında oynayan Medel\'in sade ve hızlı oyunu sporseverlerin olduğu kadar Şenol Güneş\'in de beğenisini kazandı. Demir Grup Sivasspor karşısında da Atiba-Medel\'i değiştirmeyecek olan tecrübeli teknik adamın Osmanlıspor maçını kazanan kadro ile sahaya çıkması bekleniyordu ancak Talisca\'nın sakatlığı ve Negredo ile Cenk arasında yapılacak tercih kadroyu belirleyecek etkenler olacak. 3 gün önceki idmanda sakatlanan Talisca, ağrıları devam ettiği için takım idmanlarına katılamıyor. Kulüpten verilen bilgilerde Brezilyalı oyuncunun tedbir amaçlı idmanlara çıkmadığı ve sakatlığını atlatması halinde Sivas kafilesinde yer alacağı söyleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş\'in ise çok özel şartlar olmadığı sürece sakatlığını son gün atlatan futbolcuları oynatmadığı bilinen bir gerçek. Böyle bir durumda da \'iyileştim\' diyerek Sivas\'a gitse bile Talisca\'nın yedek kulübesinde oturması kaçınılmaz olacak. Yaşanan bu gelişmelerin ardından orta saha kurgusunu Atiba- Medel ve Oğuzhan\'dan oluşturması beklenen Güneş\'in forvetteki tercihi ise maç günü belli olacak. Tecrübeli teknik adam Osmanlıspor karşısında başarılı bir performans ortaya koyan Negredo\'yu mu yoksa takımın 1\'nci santraforu Cenk Tosun\'un mu oynatacağına maç saatinde karar verecek.
MUHTEMEL 11
Siyah-Beyazlı ekibin yarın Fabricio-Gökhan Gönül-Pepe-Tosic-Adriano-Atiba-Medel-Quaresma-Oğuzhan-Babel-Negrdo (Cenk) şeklinde.
BABEL,TALİSCA VE PEPE SARI KART SINIRINDA
Beşiktaş\'ta Demir Grup Sivasspor maçı önesinde üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Önceki haftalarda 3 sarı kart gören Ryan Babel, Anderson Talisca ve Pepe, Osmanlıspor karşısına 3\'er sarı kartla ceza sınırında çıkacak. Üç oyuncu da Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 18\'inci haftada oynanacak Antalyaspor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

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