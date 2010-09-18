-BEŞİKTAŞ DERBİYİ BEKLİYOR İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Beşiktaş, Fenerbahçe ile yarın oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, siyah-beyazlı futbolcuların taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı bildirildi. Pas çalışmaları ve kanat organizasyonları üzerinde durulan antrenmanın, şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi. Bu arada, CSKA Sofya maçından kalma hafif sakatlıkları bulunan Mert Nobre ile İbrahim Üzülmez takımla birlikte çalıştığı, iki oyuncunun da derbi maçta görev yapabilecek durumda oldukları ifade edildi. Sağ dizinde ağrıları bulunan Erhan Güven ile sağ arka adalesinde ödem oluşan Ferrari çalışmaya katılmadı. Fatih Tekke ise kendisi için düzenlenen antrenman programına devam etti.