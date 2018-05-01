Beşiktaş deplasmanda kayboldu

Beşiktaş, 31. haftalar dikkate alındığında dış sahada oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 23 puan topladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olduğu geçen sezonun 31. haftasına kadar yine 16 deplasman karşılaşmasına çıkan Beşiktaş; 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 31 puan elde etti. Güneş'in ilk şampiyonluğu yaşadığı 2015-2016'da daha başarılı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar; 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle dış sahada 33 puan çıkarmayı başardı.

Beşiktaş, Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in görev aldığı 2014-2015 sezonunda ise daha başarılı bir grafik çizdi. Siyah-beyazlı ekip, 31. haftalar dikkate alındığında deplasmanda 12 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 37 puan topladı.

Şampiyonluk mücadelesi verdiği takımlara yenildi

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile dış sahada oynadığı maçlarda puan çıkarmayı başaramadı.

Sezonun ilk yarısında rakip sahada Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, ikinci yarıda ise deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 ve Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu üç maçta sadece bir gol atabilirken, kalesinde 5 gol gördü.

Son 10 deplasman maçında sadece 3 galibiyet

Beşiktaş, dış sahada oynadığı son 10 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

5 sezonun gerisinde kalabilir

Süper Lig'de bu sezonki son deplasman maçını 33. haftada Osmanlıspor ile yapacak Beşiktaş, rakibi karşısında puan veya puanlar kaybettiği takdirde önceki 5 sezonun da gerisinde kalacak.

Şampiyonluk umutları azalan ve önemli oyuncularının sakatlığı nedeniyle de sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekip, Osmanlıspor ile berabere kalırsa ya da rakibine yenilirse 2013-2014 ve 2012-2013'ün de gerisine düşecek.