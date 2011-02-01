T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ DA VERGİDE UZLAŞTI İSTANBUL (A.A)

01 Şubat 2011 14:08

-BEŞİKTAŞ DA VERGİDE UZLAŞTI İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş., 2005-2009 hesap dönemleri için talep edilen vergi aslı, ceza ve gecikme faizleriyle ile ilgili olarak uzlaşma sağlandığını bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, 2005-2009 hesap dönemleri için şirketten 38.5 milyon lira vergi aslı ve 57,75 milyon lira vergi ziyaı cezası talep edildiği, söz konusu vergi inceleme raporları ve talep edilen vergi aslı, ceza ve gecikme faizleriyle ile ilgili olarak uzlaşma başvurusunda bulunulduğunun duyurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, 31 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen uzlaşma neticesinde, 38,5 milyon lira vergi aslındaki tarhiyatın (mükellefin vergi borcunu ödeyebilmesi için ödeyeceği miktarın hesaplanması veya bulunması işlemi) iptal edildiği, 3 milyon 907 bin 773 liranın ödenmesi, ayrıca söz konusu vergi aslına ait vergi ziyaı cezasının da iptal edilmesi konusunda uzlaşma sağlandığı ifade edildi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24