-BEŞİKTAŞ DA VERGİDE UZLAŞTI İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş., 2005-2009 hesap dönemleri için talep edilen vergi aslı, ceza ve gecikme faizleriyle ile ilgili olarak uzlaşma sağlandığını bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, 2005-2009 hesap dönemleri için şirketten 38.5 milyon lira vergi aslı ve 57,75 milyon lira vergi ziyaı cezası talep edildiği, söz konusu vergi inceleme raporları ve talep edilen vergi aslı, ceza ve gecikme faizleriyle ile ilgili olarak uzlaşma başvurusunda bulunulduğunun duyurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, 31 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen uzlaşma neticesinde, 38,5 milyon lira vergi aslındaki tarhiyatın (mükellefin vergi borcunu ödeyebilmesi için ödeyeceği miktarın hesaplanması veya bulunması işlemi) iptal edildiği, 3 milyon 907 bin 773 liranın ödenmesi, ayrıca söz konusu vergi aslına ait vergi ziyaı cezasının da iptal edilmesi konusunda uzlaşma sağlandığı ifade edildi.