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Spor

Beşiktaş da Türkiye Kupası'ndan elendi

Sivasspor'un Galatasaray'ı, Antalyaspor'un Trabzonspor'u elemesinin ardından Boluspor da, Ziraat Türkiye Kupası'nda son şampiyon Beşiktaş'ı eleyerek bir sürprize daha imza attı

22 Mart 2012 17:02

 

T24 - Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Bank Asya 1. Lig ekibi Boluspor'a 1-0 yenilerek kupaya veda etti.

Karşılaşmanın tek golünü 76. dakikada Ferhat Kiraz kaydetti.

Sivasspor'un Galatasaray'ı, Antalyaspor'un Trabzonspor'u elemesinin ardından Boluspor da, Ziraat Türkiye Kupası'nda son şampiyon Beşiktaş'ı eleyerek bir sürprize daha imza attı.


Quaresma sahaya kaptan olarak çıktı


Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid ile oynadığı maçta teknik direktör Carvalhal ile tartışarak kadro dışı bırakılan ve daha sonra afferdilen Ricardo Quaresma, Boluspor karşısında sahaya kaptan olarak çıktı.


Çeyrek final kuraları yarın


Bugün saat 20.00'de oynanacak Kayserispor-İstanbul Bşb maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçları tamamlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar şöyle;

Medical Park Antalyaspor,Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Karabükspor, Sivasspor,

Bu yıl 50.si düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final kura çekimi Ataköy Olimpiyatevi'nde yapılacak. 23 Mart Cuma günü saat 11.00'de yapılacak.

 

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