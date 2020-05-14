Beşiktaş'ta 8 kişide Koronavirüs tespit edildi

Beşiktaş, 13 Mayıs'ta BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci testler sonucunda 8 kişide Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, şimdilik 12 Haziran'da başlaması öngörülen ligler öncesinde 8 kişide Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor da dün yaptığı açıklamada 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanı olmak üzere toplam 11 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.