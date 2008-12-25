Beşiktaş Cola Turka'ya ceza yağdı

Beşiktaş Cola Turka antrenörü Hakan Demir, takımının Selçuk Üniversitesi ile oynadığı olaylı maçtaki rolü nedeniyle iki maçtan men edildi. Siyah-beyazlı kulüp oyuncuları Mire Chatman ve Dennis Mims de ceza aldı.



Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beko Basketbol Ligi'nde Konya'da 20 Aralık Cumartesi oynanan Selçuk Üniversitesi-Beşiktaş Cola Turka maçındaki olaylar nedeniyle iki takımı cezalandırdı.



Beşiktaş oyuncularından Mire Chatman bir maç men ve 3000 YTL, Dennis Mims'e iki maç men ve 5000 YTL para cezası aldı.



Kurul, Beşiktaş Cola Turka antrenörü Hakan Demir'i iki maçtan men ederken, 3500 YTL de para cezası verdi.



Multu Akü Selçuk Üniversitesi oyuncusu İlker Türel bir maç ve 3000 YTL, yardımcı antrenörü Gökhan Güney iki maç ve 2500 YTL para cezası aldı.



Beşiktaş'ın 78-74 kazandığı maçta iki takım oyuncuları arasında çıkan arbede yüzünden Chatman, Mims ve İlker diskalifiye edilmişti.



Disiplin kurulu 7 Aralık Pazar günü yapılan Galatasaray Cafe Crown-Kepez Belediyesi maçıyla ilgili olarak, Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi'ni 4000 YTL ile cezalandırdı.



Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nde 21 Aralık Pazar günü oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş Cola Turka maçında yaşananlar nedeniyle, Fenerbahçe Basketbol Şubesi'ne 3000 YTL para cezası verilmesi de kararlaştırıldı.



