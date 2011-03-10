-BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında yaptığı 7 maçta sadece 2 kez kazanabilen ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, yarın deplasmanda Manisaspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak, kötü gidişi durdurmayı hedefliyor. Sezonun 2. yarısına sahasında Bucaspor'u 5-1 yenerek başlayan siyah-beyazlı ekip, sonraki haftalarda aynı başarıyı gösteremedi. Bu mücadelenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Ankaragücü'ne 1-0 ve Fenerbahçe'ye 4-2 yenilerek üst üste 2 yenilgisini aldı. Medical Park Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek toparlanma sinyali veren siyah-beyazlı takım, son olarak sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Ligin ikinci yarısında yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, sadece 7 puan toplayabildi. Zirveden fazlasıyla uzaklaşan siyah-beyazlı takım, Manisaspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak, hem çıkış arayacak hem de üst sıralardan tamamen kopmamaya çalışacak. Manisaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Ligtv'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. -SOLDA BÜYÜK SIKINTI- Siyah-beyazlı takımda Manisaspor maçı öncesi en büyük sıkıntı sol kanatta yaşanıyor. Takım arkadaşı İbrahim Toraman'a vurduğu gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiği açıklanan ve takımdan uzaklaştırılan İbrahim Üzülmez'in yokluğunda solda görev yapan İsmail Köybaşı'nın da Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanması teknik heyeti zora soktu. Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada kasığından sakatlanan İsmail Köybaşı'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilmişti. Trabzonspor maçında Giray'ın sert müdahalesiyle sakatlanan, sağ kasığında darbeye bağlı yırtık ve kanama bulunduğu tespit edilen İsmail, en az 3 hafta tedavi süreci yaşayacak. Teknik direktör Bernd Schuster'in, bu bölge için takım içinde çözüm bulması gerekirse de A2 takımından takviye alması bekleniyor. -SIVOK CEZALI- Bu sezon özellikle oyuncuların gördüğü kırmızı kartlarla büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta, Trabzonspor karşısında bu şekilde takımını eksik bırakan Tomas Sivok, Manisaspor maçında cezası nedeniyle oynayamayacak. Mücadelenin 69. dakikasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Çek oyuncu, deplasmandaki maçta takımını yalnız bırakacak. -FERRARI'NİN CEZASI BİTTİ- Trabzonspor maçında savunmanın göbeğindeki Sivok'u kaybeden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Ferrari'nin cezasının bitmesiyle rahat bir nefes aldı. Ersan Gülüm'ün sakatlanmasıyla savunmada alternatifleri azalan ve Sivok'un cezası nedeniyle sıkıntıyı büyük ölçüde hisseden Beşiktaş'ta, Ferrari yarınki maçta forma giyebilecek. Ferrari, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almış ve Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçlarında forma giymemişti. Teknik direktör Bernd Schuster'in yarınki maçta savunmanın göbeğinde İbrahim Toraman ve Ferrari ikilisine görev vermesi bekleniyor. -TEK SEVİNDİRİCİ HABER BOBO'DAN- Son dönemlerde istediği sonuçları alamayan, sakatlıkların yanı sıra oyuncuların sıkça kırmızı kart görmesiyle büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta, Manisaspor maçı öncesi teknik heyeti sevindiren tek konu Bobo'nun golü hatırlaması oldu. Ligin ilk yarısında skorer özelliğini gösteren, ancak daha sonra sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu, Trabzonspor maçında golcü kimliğini ortaya koydu. Devre arasında alınan, ancak ligde henüz gol atamayan Almeida'nın formsuzluğu sonrası Manisaspor maçında Beşiktaş'ın ilerdeki en büyük kozu Bobo olacak. Sezonun ilk yarısında takımına ligde 7 gol kazandıran Bobo, Trabzonspor karşısında fileleri havalandırarak gol sayısını 8'e çıkardı. -QUARESMA İYİLEŞTİ- Ligde geçen hafta Trabzonspor ile yapılan maçtan önce arka adalesindeki sertleşme nedeniyle kadrodan çıkarılan ve karşılaşmada forma giymeyen Quaresma'nın Manisaspor karşısında forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı sonrası tedbir amaçlı Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarılan Portekizli oyuncu, bu hafta takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. -NOBRE, NECİP VE RÜŞTÜ SINIRDA- Beşiktaş'ta, Manisaspor maçı öncesi 3'er sarı kartları bulunan Mert Nobre, Rüştü Reçber ve Necip Uysal ceza sınırında bulunuyor. Nobre, Rüştü ve Necip yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Kayserispor maçında cezalı duruma düşecekler. Bu arada sakatlığı nedeniyle Manisaspor maçında forma giymeyecek İsmail Köybaşı'nın da 3 sarı kartı bulunuyor. -BEŞİKTAŞ ALTINI YOLDA...- Öte yandan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) 108. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 108 "özel" hatıra altını hazırlanacak. Beşiktaş, hatıra altın basımı için İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) ile anlaşma imzaladı. Basılacak altınların arka yüzünde kuruluşundan bugüne kulüp için o yılın önemli bir olayı işlenecek. Her biri diğerinden farklı olacak 108 altın için siparişler alınmaya başlandı.