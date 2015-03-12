Beşiktaş çeyrek final için Belçika'da avantaj arıyor

Belçika'nın Club Brugge takımı ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Maçı İskoç hakem Craig Thomson yönetecek. Thomson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Stuart Stevenson'ın dördüncü hakemliği üstleneceği maçta ilave yardımcı hakemler ise Steven McLean ve John Beaton olacak.

ntvspor.net'in haberine göre, siyah-beyazlılar, Belçika deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılarak, rövanş için avantaj elde etmeye çalışacak. İki takım arasındaki rövanş maçı 19 Mart Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Beşiktaş: Cenk-Serdar-Ersan-Necip-Opare-Veli-Oğuzhan-Gökhan-Tolgay-Olcay-Demba Ba.

Veli Kavlak kart görürse rövanşta yok

Beşiktaş'ta orta alan oyuncusu Veli Kavlak sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Veli, bu akşamki maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki rövanşta takımdaki yerini alamayacak. Bu arada Belçika ekibinde ise Thomas Meunier ve Şilili futbolcu Francisco Silva sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ın eksikleri

Club Brugge maçı öncesi Beşiktaş'ta 4 futbolcunun sakatlıkları bulunuyor. Medicana Sivasspor maçında sakatlanan Jose Sosa ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları süren Alexander Milosevic ve İsmail Köybaşı, Belçika deplasmanında forma giyemeyecek.



Club Brugge'da ise Victor Vazquez, Björn Engels ve Sander Coopman'ın sakatlıkları sürüyor.