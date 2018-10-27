Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlarken, pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve kanat orta şut çalışmasıyla devam etti. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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