Beşiktaş, Caner için Tahkim'e itiraz edecek

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'dan (PFDK) Caner Erkin\'e verilen 6 maç ceza için Tahkim Kurulu\'na itiraz edeceklerini açıkladı. Ayrıca, Başkan Fikret Orman\'ın yarın konuyla ilgili açıklama yapacağı da bildirildi.

CANER\'İN OLMAYACAĞI MAÇLAR

Süper Lig\'de 1-1 sonuçlanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Mete Kalkavan\'a küfür ettiği görüntülerden tespit edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin 6 maç men cezasına verdi. Caner ayrıca, 4. sarı kart cezası nedeniyle de toplamda 7 maç forma giyemeyecek.

Milli futbolcu ligde Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. turu ilk maçında da sahada olmayacak.