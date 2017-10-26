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Spor

Beşiktaş, Caner için Tahkim'e itiraz edecek

İSTANBUL / DHA Beşiktaş Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dan (PFDK) Caner Erkin'e verilen 6 maç ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz edeceklerini açıkladı

26 Ekim 2017 21:21

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'dan (PFDK) Caner Erkin\'e verilen 6 maç ceza için Tahkim Kurulu\'na itiraz edeceklerini açıkladı. Ayrıca, Başkan Fikret Orman\'ın yarın konuyla ilgili açıklama yapacağı da bildirildi.
CANER\'İN OLMAYACAĞI MAÇLAR
Süper Lig\'de 1-1 sonuçlanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Mete Kalkavan\'a küfür ettiği görüntülerden tespit edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin 6 maç men cezasına verdi. Caner ayrıca, 4. sarı kart cezası nedeniyle de toplamda 7 maç forma giyemeyecek.
Milli futbolcu ligde Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. turu ilk maçında da sahada olmayacak.

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