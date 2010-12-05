-BEŞİKTAŞ BURSASPOR MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın kendi sahasında Bursaspor ile yapacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamlarken, bugünkü çalışmada yer almayan kaleci Cenk ve sadece koşu yapan Tabata da maç kadrosuna alındı. Siyah-beyazlı takımın, UEFA Avrupa Ligi'nde CSKA Sofya takımıyla yaptığı maçta ilk yarıda sakatlanan ve mücadelenin ikinci yarısında sahada yer alamayan kaleci Cenk, Bursaspor maçının son antrenmanına da katılmadı. Cenk, buna rağmen teknik direktör Bernd Schuster tarafından kadroya alınırken, yine CSKA Sofya karşılaşmasında sakatlanan ve bugünkü idmanda sadece koşu yapan Tabata da Bursaspor maçının 18 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu. Cenk ve Tabata kadroda olmalarına rağmen son durumlarının yarın yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Bu arada Beşiktaş, Bursaspor maçının hazırlığını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde tamamladı. Taktik ağırlıklı bir çalışmanın gerçekleştirildiği idmana sakatlıkları süren Nobre, Nihat, Ekrem, Rüştü, Cenk, Bobo ve Onur ile izinli Yusuf katılmadı. CSKA Sofya karşısında ilk yarıda sakatlanan ve MR'ı çekilen Nobre'nin sağ diz iç yan bağlarında ödem tespit edildiği ve 1 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Diğer sakat oyuncular Quaresma, Tabata, Ferrari ve Sivok ise takımdan ayrı koşu yaptı. Beşiktaş'ın bugünkü idmanına A2 takımından Umut Kaya, Ali Kuçik ve Kemal Akbaba da katıldı. Ali Kuçik ile Kemal Akbaba da Schuster tarafından 18 kişilik kadroya dahil edildi. Öte yandan Bursaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra tesislerde kampa girdi.