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Spor

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 20'nci haftasında Bursaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

01 Şubat 2018 20:11

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig\'in 20\'nci haftasında Bursaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı.
Tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.
Beşiktaş, karayolu ile Bursa\'ya giderek kampa girecek.

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