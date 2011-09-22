Beşiktaş Bursa'da zoru başardı

T24

İki takımda 10 kişi kaldı



Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Bursaspor'a konuk oldu. Sağanak yağmur altında oynanan mücadele siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bursaspor 7. dakikada Bangura'nın golüyle 1-0 öne geçti ancak bu üstünlüğünü 87. dakikaya kadar koruyabildi. Siyah-beyazlılar önce 87'de Sivok'la eşitliği yakladı sonra 90. dakikada Holsoko'yla öne geçti. Maçtaki 3 gol de kafa vuruşuyla gelirken, siyah-beyazlı takımın asistlerini İsmail Köybaşı yaptı.Bursaspor'un tek golünü atan Bangura 25. dakikada Egemen'le girdiği pozisyonda rakibine arkadan tekme attı. Ardından hakemin faul kararını beğenmeyen Sierra Leoneli futbolcu yan hakemle diyaloğa girdi ve maçın hakemi Yunus Yıldırım yeşil-beyazlı oyuncunun yardımcısına küfür ettiği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi.Beşiktaşta ise Ricardo Quaresma 51. dakikada yerde kaldı ve hakeme 'bana dirsek attı' dercesine el hareketi yaptı. Portekizli oyuncu bu pozisyon sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Ricardo Quaresma 79. dakikada da yerde kaldığı bir pozisyonda rakibine tekme atınca ikinci sarıyı da görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.Stat: AtatürkHakemler: Yunus Yıldırım x, Adil Sinem x, Nihat Mızrak xxBursaspor: Carson xxx, Serdar xxx, İbrahim xxx, Vederson xx, Basser xxx, N'Diaye xx, Adem xx (Dk.90 1 Ömer ?), Ozan xxx (Dk.70 Ahmet x), Turgay xxx, Batalla xx (Dk.46 Tagoe xx), Bangura xxBeşiktaş: Rüştü xx, İsmail xx, Fernandes x (Dk.60 Veli x), Sivok xx, Quresma x, Aurelio xx, Ekrem xx, Simao xx (Dk.76 Holosko xx), Sidnei x, Edu xx, Egemen x (Dk.30 Mustafa xx)Goller: Dk.7 Bangura (Bursaspor), Dk.88 Sivok, Dk.90 Holosko (Beşiktaş)Sarı Kartlar: Dk.35 Basser, Dk.87 Tagoe (Bursaspor), Dk.22 Egemen, Dk.33 Ekrem, Dk.75 Simao (Beşiktaş)Kırmızı Kart: Dk. 25 Bangura (Bursaspor), Dk.79 Quresma (Beşiktaş)