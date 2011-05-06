-BEŞİKTAŞ BURSA'DA BURSA (A.A) - 06.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, deniz yoluyla ulaştığı Yalova üzerinden karayoluyla Bursa'ya geldi. Beşiktaş kafilesi, kamp yapacağı Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Holiday Inn Otel'e, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde ulaştı. Beşiktaşlı futbolcular ile siyah-beyazlı yöneticileri taşıyan iki otobüsün, ön ve arkalarında polis eskortları eşliğinde, Yalova il sınırında karşılanarak kente merkezine ulaşması sağlandı. Güzergahtaki yolları kapatan Bursa polisi, kafilenin kırmızı ışık ve trafiğe takılmadan, süratli şekilde, çevre yolundan otele ulaşmasını temin etti. Bu arada, Beşiktaş kulübü de kafileyle birlikte bir minibüs içerisinde yaklaşık 10 kişilik özel güvenlik elemanını Bursa'ya getirdi. Kafileyi, otel önünde, 15 kişilik taraftar grubu karşıladı. Beşiktaşlı taraftarlar, kafiledekiler otele girerken tezahürat yaptı. Siyah-beyazlı ekibin Bursaspor maçı kafilesinde şu futbolcular yer alıyor: Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman, Erhan Güven, Tomas Sivok, Necip Uysal, Rıdvan Şimşek, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Roberto Hilbert, Ricardo Quaresma, Mehmet Aurelio, Onur Bayramoğlu, Doğukan Pala, Furkan Şeker, Oğuz Ceylan, Bobo.