Beşiktaş, bu sene rekorlar kırdığı Şampiyonlar Ligi'ne resmen veda etti

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5-0'ın rövanşında Bayern Münih karşısında 3-1 kaybetti ve bu sezonki başarılı Avrupa macerasına nokta koydu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı Bayern Münih ile yaptığı rövanş maçında önemli oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti. Almanya'daki maçta rakibine 5-0 mağlup olan ve tur için fazla umudu bulunmayan siyah-beyazlı ekipte, Fabri, Adriano, Ryan Babel, Alvaro Negredo, Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca rövanş mücadelesinde yedek soyundu.

Teknik direktör Güneş, Vodafone Park'taki karşılaşmada, bu sezon fazla şans vermediği Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek ve Necip Uysal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

İstanbul'a avantajlı bir skorla gelen Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, ilk maça göre rövanş mücadelesine üç değişiklikle çıktı. Alman ekibinde ilk maçta ilk 11'de görev alan Kingsley Coman'ın yanı sıra sonradan oyuna giren Arjen Robben ve Corentin Tolisso İstanbul'a getirilmedi. Münih'teki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan James Rodrigues ve Joshua Kimmich ise Vodafone Park'taki karşılaşmada yedek soyundu.

Beşiktaş, karşılaşmaya her alanda rakibine baskı yaparak başladı. Böylece rakibinin rahat pas imkanı vermeyen siyah beyazlılar, ilk önemli hatasında yenik duruma düştü. Hızlı bir Bayern atağında boş durumdaki Müller, içeri gönderdi, kademe hastını iyi değerlendiren Thiago konuk takımı öne geçiren isim oldu. İspanyol yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 2. golüne imza atmış oldu. İlk yarının kalan bölümünde rakibine önemli fırsat vermeyen temsilcimiz devre araında 1-0 yenik girdi.

Ancak 2. yarı Beşiktaş için oldukça şanssız başladı. 46. dakikada sağ kanattan içeri çevrilen topta Gökhan Gönül'ün ters vuruşu ağlara gitti. Böylece fark ikiye çıktı. Ancak golden sonra kontrol temsilcimizdeydi. 59. dakikada Bayern defansının bir anlık hastında Gökhan Gönül, Vagner Love'u gördü, Brezilyalı yıldız zor pozisyonda farkı bire indirdi.

Farkın bir inmesinden sonra da gol arayan Beşiktaş, bir türlü golü bulamadı. Ancak Bayern 83. dakikada hızlı bir atakta tekrar farkı ikiye çıkardı. Alaba'nın ortasında Sandro skoru 3-1'e getirdi.

Maç 1-3'lük skorla sona ererken, Beşiktaş Avrupa'da 12 maç sonra ilk defa yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puana ulaşan ve gruptan lider çıkan ilk Türk takımı

Daha önce 2007-2008 sezonunda Şampiyonar Ligi grup mücadelesinde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan toplayarak gruptan çıkan ve çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe en yüksek puana sahip Türk takımı ünvanını elinde bulunduruyordu. Beşiktaş bu sezon 4 galibiyet, 2 beraberlik ve namağlup olarak en yüksek puana ulaşan Türk takımı oldu. Ayrıca daha önce 6 defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, geçen sezon grup aşamalarında 7 puana ulaşarak kendi rekorunu kırmıştı. Kara Kartal bu sezon 6 maçta 14 puan toplayarak önemli bir başarıyı elde etti.

Beşiktaş, Fransız ekiplerine karşı deplasmanda yaptığı maçlarda ilk kez kazandı

Daha önce Fransız ekipleri Auxerre, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya ve Olympique Lyon ile dış sahada birer kez karşılaşan Beşiktaş, bu mücadelelerin hiçbirinde galip gelemedi.

Monaco ile tarihinde ilk kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip sahadan 2-1 galip ayrılarak, hem rakibiyle ilk maçını kazandı hem de Fransız temsilcilerine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini aldı.

BEŞİKTAŞ 1-3 BAYERN MÜNİH



STAT: Vodafone Park

HAKEM: Michael Oliver

SAAT: 20:00



BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Necip, Medel, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Mustafa, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



BAYERN MÜNİH: Ulreich, Alaba, Hummels, Boateng, Rafinha, Vidal, Martinez, Thiago, Müller, Ribery, Lewandowski

TEKNİK DİREKTÖR: Jupp Heynckes

Goller: 18' Thiago Alcantara, 46' Gökhan Gönül (KK), 59' Vagner Love, 84' Wagner